«Таттехмедфарм» о полных складах: «Не закупайте лекарства впрок, они портятся»

Лекарства в Татарстане есть в необходимом количестве и даже с запасом. Сегодня журналистам показали полные полки на складах «Таттехмедфарма» и объяснили, что лекарств санкции не коснулись, а потому ажиотажный спрос в аптеках, который случился в последние дни, не оправдан.

Лекарства в Татарстане есть в необходимом количестве и даже с запасом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Нет причин для роста цен на лекарства

Причин для того, чтобы цены на лекарственные препараты в аптеках Татарстана повысились, нет, утверждают производители.

«На сегодняшний день по льготе товар на полугодие есть, по рознице – никто из поставщиков не отказывает. Помните, когда начинался коронавирус, случился ажиотаж, который смыл весь товар с полок аптек, и все это потом было выброшено в мусорные ящики. Потому что каждый товар имеет свой срок годности. Я бы хотел успокоить население, что не надо, как сахарный песок, лекарства покупать впрок», – подчеркнул заместитель генерального директора по аптечному складу государственного унитарного предприятия «Таттехмедфарм» Ильшат Мингазутдинов.

График развоза медикаментов в больницы республики также не нарушается. Ильшат Мингазутдинов напомнил, что в Татарстане есть свои производители препаратов, и подчеркнул, что страха у нашего населения быть не должно, кроме того, на предприятии создан резерв.

«Цены на жизненно важные препараты измениться не могут априори, цены зарегистрированы, все поставщики поставляют их по старым ценам. Наценка нашего склада тоже не меняется, она узаконена нашим тарифным комитетом. На изделия медицинского назначения: перевязочные средства, системы, шприцы, – скорее всего, цены повысятся. Но пока по тем аукционам, которые сыграны, поставщики привозят по старым ценам. Отказов от поставки не было», – рассказал заместитель директора.

Ильшат Мингазутдинов: «Цены на жизненно важные препараты измениться не могут априори, цены зарегистрированы, все поставщики поставляют их по старым ценам» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Из общего числа лекарственных препаратов, которые поставляет «Таттехмедфарм», порядка 80% – жизненно важные. На оставшиеся 20% лекарств предприятие также не поднимает цены. Стоимость меняется в пределах 10% – это транспортные расходы.

В аптеках «Таттехмедфарма» видят, что увеличивается объем продаж, но график поставок не нарушается.

Однако в Минздраве РТ напомнили, что цены в частных аптечных сетях не регулируются ими, лишь по жизненно важным препаратам, а неоправданный ажиотаж рождает дефицит того или иного препарата.

На складах лекарств на 2 млрд рублей, льготникам препараты уже приходят

В республике на государственном аптечном складе имеется запас лекарственных препаратов на сумму более двух миллиардов рублей.

Фарида Яркаева напомнила, что санкций на ввоз лекарств в Россию не было Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Из заключенных 2,5 тыс. государственных контрактов на сумму 6,6 млрд рублей поставлены уже более половины. В настоящее время поставка лекарственных препаратов продолжается», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева.

Для федеральных льготников торги уже проведены на шесть месяцев 2022 года. Товар поступает на склад. По региональной квоте торги также завершены на первый и второй квартал текущего года, товар также поступает в «Таттехмедфарм».

Пришли и импортные необходимые препараты в достаточном количестве. По данным Минздрава республики, половина из требуемого объема уже в Татарстане.

Однако в аптеках республики в последние дни нездоровый ажиотаж.

«Мы наблюдаем ажиотажный спрос. За последние 10 дней объемы реализации в отдельных аптечных учреждениях превысили более чем в два раза ежедневный обычный спрос», – отметила замминистра.

Фарида Яркаева напомнила, что санкций на ввоз лекарств в Россию не было.

На государственном аптечном складе имеется запас лекарственных препаратов на сумму более двух миллиардов рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В целях недопущения перебоев с обеспечением жизненно важными препаратами, изделиями медицинского назначения 8 марта текущего года подписан федеральный закон. Во исполнение этого закона должны быть приняты ряд нормативных правовых актов на уровне Правительства Российской Федерации о поставках лекарственных препаратов, изделий медназначения. Эти изменения касаются выбора единственного поставщика по изменениям в существенные условия контракта, которые должны быть приняты на уровне Российской Федерации», – заключила она.

Также по этим нормативным правовым актам должны быть выработаны механизмы по изменению или контролю за ценами.

«Инсулин есть!»

Жители Татарстана в аптеках активно скупают, к примеру, инсулин. Это, по словам фармацевтов, делают льготники, а жизненно необходимый им препарат уже лежит на складе.

Не стоит паниковать, что иностранные производители жизненно необходимого препарата уйдут с российского рынка.

Поставщики не срывают поставки инсулина, поэтому ажиотаж создавать не стоит Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы получили два официальных уведомления от иностранных производителей о том, что поставки на территорию Российской Федерации инсулинов производства этих компаний будут осуществляться», – рассказала Фарида Яркаева.

Кроме этого, и в России есть заводы, которые производят инсулин. Замдиректора «Таттехмедфарма» подчеркнул, что поставщики не срывают поставки инсулина, поэтому ажиотаж создавать не стоит.

Детям с тяжелыми заболеваниями препараты должны прийти

Фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года для помощи тяжелобольным детям по всей стране. Финансируется этот фонд за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Эти средства идут на лечения детей с орфанными – редкими – заболеваниями. Препараты для их лечения очень дорогостоящие.

Минздрав Татарстана уже подал заявки на необходимые лекарства в «Круг добра».

«Благотворительный фонд нас уведомил, что поставки будут по тем препаратам, на которые заявки были поданы», – отметила Фарида Фатыховна.

«Таттехмедфарм» обеспечивает все больницы и поликлиники республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все поставщики – отечественные

«Таттехмедфарм» является единственным поставщиком лекарственных препаратов, всех вакцин, изделий медицинского назначения и других средств для медицинских организаций Татарстана. Другими словами, предприятие обеспечивает все больницы и поликлиники республики.

Полки складов «Таттехмедфарма» не пустуют. Заместитель генерального директора предприятия Ильшат Мингазутдинов отметил, что Татарстан обеспечен лекарственными средствами и медицинскими принадлежностями.

«У нас только отечественные дистрибьюторы, из-за границы мы сами лекарства не завозим, импортных поставщиков у нас нет. Все – российские, отечественные дистрибьюторы, которые получают препараты из-за границы», – рассказал он.

Ильшат Мингазутдинов добавил, что российские и зарубежные препараты в последние годы поступали поровну, кроме того, основная масса зарубежных препаратов производится на территории России.

«Санкции, которые ввели в адрес нашей страны, не коснулись лекарственных препаратов, но учитывая, что вся логистика на сегодня нарушена, могут быть задержки», – отметил замдиректора.

Дания Нигматуллина рассказала, что 7-я больница полностью обеспечена лекарственными препаратами, изделиями медназначения и расходными материалами Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Больницы Татарстана обеспечены медикаментами в полном объеме

Заведующая аптекой 7-й казанской больницы Дания Нигматуллина рассказала, что их больница, к примеру, полностью обеспечена лекарственными препаратами, изделиями медназначения и расходными материалами. В медучреждении есть всё для бесперебойной работы клиники, для оказания всей необходимой помощи пациентам.

Провизор добавила, что перебоев с поставками нет. Сейчас около 70% используемых медикаментов и лекарств –российские. На всякий случай в клинике разработали схему замены иностранных препаратов на идентичные.

«Мы разработали схему замены одного препарата другим в случае отсутствия данного препарата», – рассказала она.

У 80% лекарств есть отечественные аналоги, в том числе и у инсулинов. Поэтому беспокоиться пациентам стационаров не стоит.