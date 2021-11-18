Цены наиболее популярных автомобилей на вторичном рынке в Казани выросли от 18% до 38%

Средняя цена наиболее востребованных моделей на рынке автомобилей с пробегом в Казани в 2021 году выросла в диапазоне от 18% до 38%, подсчитали эксперты «Авито Авто».

Для исследования аналитики использовали данные комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса (АЕБ). По их данным за 10 месяцев, самыми продаваемыми новыми автомобилями на рынке были (в порядке убывания): LADA Granta, LADA Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Нива, Skoda Rapid, Renault Duster и LADA Largus.

При этом если новые автомобили, к примеру, LADA Granta стоят в России среднем (в зависимости от комплектации) 619 тыс. рублей, то средняя цена автомобилей с пробегом этой же модели в Казани составляла 339 тыс. рублей. Цена новой LADA Vesta – 892 тыс. рублей, подержанной – в 609 тыс. рублей, новой Kia Rio – 1,14 млн рублей, б/у – 600 тыс. рублей.

Разница в цене между новым и подержанным автомобилем составляет в среднем 41%. Наибольшая разница в топовом сегменте у машины LADA Нива – разница в цене достигает 58,6%. В то же время самая маленькая разница в стоимости у автомобилей Hyundai Creta – б/у автомобиль этой марки дешевле нового на 15%.

«Средние цены на рынке автомобилей с пробегом в Казани заметно выросли по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке по-прежнему можно найти популярные модели в наличии и дешевле: предложение по большинству из них растет, поскольку владельцы востребованных моделей пользуются моментом для выгодной продажи транспортного средства», – полагают эксперты «Авито Авто».

В частности, количество объявлений о продаже автомобилей ВАЗ (LADA) Granta за последний год выросло на 14%. Иномарки тоже стали пользоваться большим спросом, так количество объявлений о продаже б/у Kia Rio выросло на три процента.