Цены на золото обновили рекорд – стоят уже более 2360 долларов за унцию

Золото продолжает расти в стоимости. В понедельник, 8 апреля, драгоценный металл обновил максимум за всю историю – 2 361,7 долларов. К слову, рекорд был зафиксирован в 13:46. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на котировки нью-йоркской бирже Comex.

Интересно, что золото обновляет свои рекорды уже 14-й раз с начала 2024-го. В общей сложности за последние три месяца драгоценный металл вырос на 12%.

По мнению аналитиков UBS, после первого снижения процентной ставки Федрезерва стоимость золота может вновь вырасти. Это должно произойти на фоне того, что металл будут покупать биржевые фонды.