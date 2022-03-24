Цены на зарубежные туры в феврале выросли из-за ослабления курса рубля

В Татарстане в феврале ускорился годовой прирост цен на услуги в сфере зарубежного туризма до 6,5% после 3,6% в январе 2022 года, следует из информационно-аналитического материала Национального банка по РТ.

На рост цен повлияло ослабление рубля, произошедшее в конце февраля этого года.

В целом услуги в Татарстане в феврале 2022 года подорожали на 5,6% год к году после 5% в январе. Основное влияние оказал курс валют.

Годовая инфляция в республике в феврале 2022 года ускорилась до 9,1% после 8,9% в январе. При этом она сложилась ниже, чем в Приволжском федеральном округе (ПФО, 9,4%) и в России в целом (9,2%).

«Инфляционные тенденции, вызванные усилением внешнего санкционного давления в конце февраля, не успели в полной мере найти отражение в статистике за месяц. По оперативным данным, в конце февраля – начале марта увеличение темпов прироста цен на отдельных рынках определялось изменениями в поведении покупателей и компаний из-за повышения инфляционных ожиданий, и роста общей неопределенности, а также ослаблением рубля», – говорится в материале.

В нем отмечается, что российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг.

Банк России отмечает, что проводимая им денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.