Рост цен на хлеб в Татарстане замедлился с возобновлением поддержки производителей

Возобновление поддержки производителей социально значимых сортов хлеба повлияло на замедление роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия в Татарстане, сообщила пресс-служба отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Годовые темпы роста цен снизились с 6,4% в сентябре до 4,7% в октябре.

Увеличение затрат сельхозпроизводителей из-за подорожания удобрений и техники сказалось на ускорении роста цен на овощи.

Удорожание кормов, ветеринарных препаратов и упаковки отразилось на издержках животноводческих предприятий. Это повлияло на ускорение роста цен на мясо птицы, яйца, колбасные изделия и молочную продукцию. Годовые темпы прироста цен на молоко и молочную продукцию в республике увеличились до 7,1% в октябре после 5,8% в сентябре 2021 года.

В целом инфляция в Татарстане в годовом выражении ускорилась до 8,2% после 7,7% в сентябре, что соответствует тенденции в Приволжском федеральном округе (ПФО, 8,35% после 7,64%) и в России в целом (8,13% после 7,40%). На динамику цен преимущественно повлияли рост издержек производителей товаров и снижение предложения овощей.

Ранее сообщалось, что в октябре продовольственная инфляция в Татарстане достигла двухзначного числа. Последний раз столь значительная продовольственная инфляция была зафиксирована шесть лет назад – в декабре 2015 года, тогда она превышала 12%.

Подробнее ­– в материале ИА «Татар-информ» «Инфляция делает людей беднее»: цены на продукты в Татарстане растут двузначными цифрами.