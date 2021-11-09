Цены на вторичку в Казани за год выросли более чем на треть

За год цена «квадрата» на вторичном рынке жилья Казани выросла на 36% — до 119,3 тыс. рублей, продемонстрировав наиболее высокую динамику среди городов-миллионников России, сообщается на сайте федеральной базы недвижимости Restate.ru.

«С октября 2020 по октябрь 2021 года „квадрат“ на вторичном рынке городов-миллионников подорожал в среднем на 30%. Максимальный рост отмечен в Казани — здесь средние цены за год увеличились на 36% и дошли до 119,3 тыс. руб./кв. м. В том числе за два месяца осени „квадрат“ прибавил 5,2 % и продолжил уходить в отрыв от первичного рынка, где цены почти не растут — за год „квадрат“ в новостройках в столице Татарстана подорожал всего на 18%», — говорится в релизе.

На второе место по росту вышел Нижний Новгород — здесь цены на вторичке за год прибавили 34%, а квадратный метр вырос до 102,3 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Воронеж (32%), где средние цены за год поднялись с 55 до 74 тыс. рублей за кв. метр.

В остальных миллионниках «квадрат» за год также вырос значительно. Больше всего — в Новосибирске (28%), Санкт-Петербурге (27%), Челябинске (26%), Волгограде (25%) и Ростове-на-Дону (23%). Наименьшую динамику показали Пермь (16,5%) и Москва (13%). В столице цены с лета стоят на месте, более того, Москва — единственный из городов-миллионников, который за два месяца осени показал отрицательную динамику (-2%).

По мнению экспертов, сейчас рост продолжается. Только за сентябрь-октябрь цены на вторичку прибавили 3-8%, а в некоторых миллионниках темпы роста цен обогнали новостройки.