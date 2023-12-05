Цены на шампанское в Татарстане оказались ниже, чем в среднем по России

В Татарстане бутылка шампанского стоит 367,4 рубля, следует из данных «Руспродсоюза». При этом данный показатель на 21% ниже, чем в среднем по стране (465,6 рубля).

Если рассматривать данную статистику по регионам, то дороже всех данный напиток стоит на Чукотке (757,2 рубля), пишет газета «Известия». Чуть дешевле – в Москве (541,6 рубля за бутылку). Далее идут Краснодарский край (533,2 рубля), Санкт-Петербург (520,6 рубля), Красноярский край (497,2 рубля), Калининградская область (465,5 рубля) и Челябинская область (399,6 рубля).

Дешевле, чем в Татарстане, шампанское оказалось только в Югре (310,9 рубля).

В среднем по стране стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%. При этом зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов считает, что в преддверии Нового года цены на этот вид алкоголя вряд ли поднимутся.

Он отметил, что в декабре объемы продаж шампанского увеличиваются в разы. Как следствие, напиток продают со скидкой и по акциям.