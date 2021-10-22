Цены на верхнем этаже: Стоимость жилья в Татарстане стабилизировалась на максимуме

Рост цен на квартиры в Татарстане затормозился после стремительного подъема. При этом Казань по-прежнему входит в пятерку лидеров среди российских городов-миллионников по стоимости квадратного метра жилья. Что стоит ожидать от цен на недвижимость в дальнейшем, рассказали ИА «Татар-информ» эксперты рынка.

Казань по-прежнему входит в пятерку лидеров среди российских городов-миллионников по стоимости квадратного метра жилья

Фото: ©Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Предложение на рынке меньше, цена - больше

В сентябре в Татарстане строилось 1,8 млн кв. метров многоквартирного жилья, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) Минстроя России. Для покупки на рынок было выставлено 1,4 млн квадратных метров. Из общего объема возводимого жилья было продано по данным на конец месяца 760 тыс. квадратных метров или 42%.

В сентябре прошлого года предложение на рынке было больше – строилось на тот период 2,2 млн квадратных метров жилья, на рынок было выставлено 1,9 млн квадратных метров. И продажи были существенно выше: на конец сентября 2020 года было продано 1,1 млн квадратных метров или 52%.

Тем не менее, на первичном рынке по данным на конец сентября этого года, оставалось много непроданной площади – около 700 тыс. квадратных метров, еще 365 тыс. кв. метров находятся в резерве – продажи в ЖК еще не открыты.

Год назад стоимость квадратного метра по информации ЕИСЖС составляла в среднем по республике 70,4 тыс. рублей, в сентябре этого года она достигла 85,8 тыс. рублей. То есть за год цена выросла на 22%, с начала года стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 16%, по сравнению с августом – на 2,2%.

Как уверяют эксперты, рынок жилья в РТ в ближайшей перспективе успокоится – цены достигли своего предела и расти им уже просто некуда Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Цены на жилье подстегивала льготная ипотека

Директор агентства недвижимости «Этажи-Казань» Марат Галлямов считает, что к росту цен на квадратный метр привел целый ряд факторов. «Льготная ипотека, субсидированная государством и застройщиками, вызвала спрос в первом полугодии. Параллельно подорожание материалов и строительно-монтажных работ из-за нехватки рабочей силы образовало дефицит новостроек. Застройщики на этом фоне стали поднимать цены и все это вылилось на конечного покупателя в виде удорожания квадратного метра», – уверен эксперт.

По оценке компании «Этажи», согласно данным, собранным на основе анализа средней цены продажи квадратного метра по 30 жилым комплексам Казани, за первые 9 месяцев этого года только в Казани квадратный метр жилья в новостройках подорожал на 14,3%. Если в январе 2021 года его средняя стоимость составляла 101,4 тыс. рублей, то в сентябре этот показатель вырос до 115,9 тыс. рублей.

Он отметил, что рост цен на новостройки мог стать причиной увеличения спроса на вторичное жилье в Казани. В результате в среднем за год цена на него в столице Татарстана выросла на 24,1%, в том числе на 0,71% – в сентябре по сравнению с августом. Сегодня средняя цена предложения на вторичном рынке составляет 101, 6 тыс. рублей за квадратный метр.

При том, что в других городах-миллионниках Приволжского федерального округа спрос на вторичное жилье снизился: в Нижнем Новгороде – на 6%, в Перми – на 20% и в Самаре – на 27%.

По данным сервера недвижимости Казани и Татарстана Tatre, средняя стоимость жилья на первичном рынке выросла за месяц на 1,8% - до 117,7 тыс. рублей, на вторичном – на 1%, до 111,4 тыс. квадратных метров.

Сегодня средняя цена предложения на вторичном рынке составляет 101, 6 тыс. рублей за квадратный метр Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Недвижимость в Татарстане активно покупают из других субъектов

Еще одним фактором, который привел к росту цен на жилье в республике, стал повышенный спрос на татарстанскую недвижимость у жителей других регионов. Причем, как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, покупатели в большинстве случаев совершают сделки, не выезжая из своих городов.

«В этом году было обработано более 9,5 тыс. заявлений, поступивших от граждан из различных субъектов России, на экстерриториальную регистрацию объектов недвижимости, расположенных в республике. Между тем от татарстанцев, пожелавших оформить недвижимость в других регионах, поступило порядка 4,3 тысяч таких обращений», – уточнили в ведомстве.

По данным Росреестра, за последние 9 месяцев Татарстан, наряду с Москвой, Московской и Ленинградской областями, с также Краснодарским краем входит в десятку самых интересных с точки зрения инвестирования в недвижимость регионов.

Самый сильный скачок цен пришелся на 2020 год и был обусловлен льготными ипотечными ставками и падением рубля Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Двухкомнатные и трехкомнатные порой продаются даже с дисконтом»

Однако, как уверяют эксперты, рынок жилья в Татарстане в ближайшей перспективе успокоится – цены достигли своего предела и расти им уже просто некуда. По мнению президента Гильдии риелторов республики Андрея Савельева, самый сильный скачок пришелся на 2020 год и был обусловлен льготными ипотечными ставками и падением рубля – люди, чтобы сохранить свои деньги, стали снимать их со счетов и вкладывать в недвижимость. В результате, рост цен на квартиры с июля по декабрь прошлого года в отдельные периоды составлял до 30%.

«В этом году рост цен на новое жилье в Татарстане составил не более 5%. На вторичном рынке побольше – около 10%. Существеннее всего поднялись цены на загородную недвижимость – до 15%. В ближайшие месяцы падения цен не будет, но и существенного роста также не предвидится. Цены будут повышаться в размере уровня инфляции», – резюмировал собеседник агентства.

В стабилизации цен уверена и директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. «За последний месяц цены на жилье в общей массе практически не изменились. Немного подросли в цене бюджетные однокомнатные квартиры, так как есть спрос на них. Двухкомнатные и трехкомнатные порой продаются даже с дисконтом. Дальше роста не предвидится, цены и так необъективно высокие. Подорожают, возможно, только инвестиционно привлекательные объекты», – отметила Гизатова.

На первичном рынке, по данным на конец сентября этого года, оставалось много непроданной площади Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

По косвенным данным можно судить об охлаждении рынка недвижимости в сентябре. По информации Росреестра, в Татарстане сделки купли-продажи жилья по сравнению с августом снизились: если в августе было зарегистрировано 14,6 тыс. таких сделок, то в сентябре на 20% меньше – 11,7 тыс. Однако это все равно на 39% превышает показатели прошлого года, когда на жилье был ажиотажный спрос.

В целом за 9 месяцев было зарегистрировано 115,7 тыс. договоров купли-продажи жилья и это в 2,2 раза больше, чем год назад.

По данным Росреестра, активность на ипотечном рынке снизилась. Если в августе было зарегистрировано 5,3 тыс. ипотечных кредитов, то в сентябре – 4,3 тыс, снижение за месяц – на 18%. По сравнению с сентябрем 2020 года, когда большой популярностью пользовалась льготная ипотека, кредиты снизились на 0,8%.

Вместе с тем, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в прошлом месяце наблюдался рост показателей на ипотечном рынке жилья. «В сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов в Республике Татарстан выросло на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а объем – на 12%. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сентябре 2021 года число выданных в Татарстане ипотечных кредитов и их объемы, напротив, снизились - на 21% и 9,6% соответственно», – сообщили в НБКИ.