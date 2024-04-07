Цены на овощи в Татарстане за год выросли почти на 23%

В феврале стоимость овощей в Татарстане оказалась на 22,7% выше, чем год назад. С декабря 2023 года цены выросли на 9,8%. Такие данные в докладе «Социально-экономическое положение РТ» приводит Татарстанстат.

В целом цены на продукцию сельского хозяйства в республике в феврале оказались на 11,9% выше, чем в аналогичный месяц прошлого года. В то же время с декабря 2023 года их общий уровень не изменился.

Год к году продукция растениеводства увеличилась в цене на 3,2% и на 1,9% — с конца прошлого года, животноводства — на 15,2%. Однако по сравнению с декабрем 2023 года последняя подешевела на 0,6%.

Так, стоимость яиц в сравнении с февралем 2023-го за год выросла на 56,3%, однако с декабря, напротив, снизилась уже на 2%. Такая же ситуация наблюдается с ценами на скот и птицу в живом весе. Если в сравнении с февралем прошлого года они на 23,1% выше, то по отношению к декабрю снизились на 2,5%.