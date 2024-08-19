Цены на овощи из борщевого набора в Татарстане перепутали сезоны

Каждый год в сезон сбора нового урожая борщевой набор дешевел из-за появления на рынке свежих овощей. Однако в 2024-м цены на овощи «упали» только в мае, а в конце лета снова выросли, пишет газета «Республика Татарстан».

Так, за последние 12 месяцев, по данным Татарстанстата, борщевой набор стал дороже для жителей Татарстана на 2,64%, он подорожал до 246,3 рублей. Сильнее всего за год «взлетел в цене» картофель (+27%), свекла (+15,3%), другие овощи вроде бы даже подешевели по сравнению с августом 2023 года, но подорожали по сравнению с маем 2024-го (за исключением моркови).

На сегодняшний день, судя по ценникам в магазинах федеральных сетей, 1 кг картошки стоит от 50 до 60 рублей, морковь – от 47,74 до 89 рублей, свекла – 40 – 53 рубля, капуста – от 43 до 50 рублей, а цены на лук начинаются от 47 рублей. То есть «на практике» стоимость борщевого набора составит 270 рублей, если сложить «среднеарифметические» цены на вышеперечисленные продукты.

Причем цены на мясо тоже растут. Так, согласно статистике Татарстанстата, 1 кг говядины с косточкой стоит в среднем 514,77 рубля, баранина - 635,05 рубля, свинина - 304,91 рубля. Самый бюджетный борщ получится сделать с курицей, средняя цена которой составляет 213,81 рубля за кило.