Цены на новостройки в России выросли на 90% за три года

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За три года цены на жилье на первичном рынке выросли почти в два раза. Об этом, выступая в Государственной Думе, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились — это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — отметила она.

По данным Набиуллиной, кредитование населения, особенно в части ипотеки, с начала года выросло на 32%. ЦБ обеспокоен ситуацией, учитывая рост цен на жилье и выдачу ипотечных кредитов людям с высокой долговой нагрузкой.

«В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и — главное — для самих заемщиков», — уверена она.