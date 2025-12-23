Цены на новостройки в Казани за год выросли на 14%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Медианная цена квадратного метра первичной недвижимости в Казани в середине декабря составила 257 тыс. рублей, что на 2,4% выше уровня ноября и на 14,3% – по сравнению с декабрем 2024 года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Количество предложений на первичном рынке за месяц снизилось на 5,3%, однако за год увеличилось на 10,6% за счет высокой активности покупателей. За 11 месяцев 2025 года в Казани по договорам долевого участия (ДДУ) реализовано более 8,1 тыс. квартир (более 360 тыс. кв. м), сопоставимое с результатом 2024 года. После небольшого спада в начале года объем сделок постепенно рос.

Медианная полная стоимость квартир в новостройках Казани составила 14,2 млн рублей, а средняя площадь объектов увеличилась на 5%, что указывает на преобладание более просторных квартир среди новых предложений.

В среднем по городам-миллионникам медианная цена квадратного метра первичной недвижимости достигла 204 тыс. рублей, увеличившись на 1,9% относительно ноября. В некоторых городах, таких как Волгоград и Уфа, стоимость метра снизилась на 3-3,6%. За год рост цен по мегаполисам составил 15,2%, а среднемесячный прирост оставался умеренным – 1,7%.

Сокращение предложения наблюдалось как по месяцам, так и по году: на 5% относительно ноября и на 2,9% по сравнению с декабрем 2024 года. В первую очередь это касалось бюджетных и компактных квартир.

Новостройки комфорт-класса сократились на 5,7% за месяц и на 3,3% за год, бизнес-класс – на 0,8% и 3,5% соответственно, тогда как предложение элитного сегмента выросло на 4,8% за месяц и на 22,2% за год.

За 11 месяцев 2025 года в российских мегаполисах было заключено более 212,6 тыс. ДДУ, а общая площадь реализованных квартир превысила 10,1 млн кв. м. Несмотря на сокращение числа сделок на 10,5% по сравнению с прошлым годом, после снижения ключевой ставки активность покупателей возросла: с 15,7 тыс. сделок в мае до 27,5 тыс. в ноябре.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что девелоперы стимулировали спрос спецпредложениями – трейд-ин, рассрочки, бонусы и скидки на квартиры, парковки и кладовые. Он прогнозирует, что тренд на гибкость цен и специальные акции сохранится и в 2026 году, особенно на фоне ожидаемых изменений условий семейной ипотеки.