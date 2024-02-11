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Цены на минимальный набор продуктов в Татарстане за год выросли на 6,9%
За год в Татарстане на 6,9% увеличилась стоимость минимальной месячной корзины продуктов. Об этом говорится в докладе «Социально-экономическое положение РТ», подготовленном Татарстанстатом.
Так, в декабре 2023 года набор таких продуктов стоил 5089,18 рубля. По этому показателю Татарстан занимает третье место в Приволжском федеральном округе — после Мордовии и Пензенской области. При этом цены на минимальный набор в республике оказались как ниже средних по ПФО — 5224,17 рубля, так и всероссийских — 5890,61 рубля.
В сравнении с ноябрем 2023 года показатель по Татарстану вырос на 2,2%.
Под минимальной корзиной понимается набор продуктов питания, необходимых человеку для поддержания жизнедеятельности. В него входят несколько десятков позиций, включая крупы, мясо, рыбу, сахар, овощи, молочные продукты.
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