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Цены на квартиры в новостройках в Татарстане выросли на 2,2%
Татарстан вошел в пятерку регионов ПФО с наибольшим ростом цен на первичное жилье во втором квартале 2023 года. В сравнении с январем-мартом такие квартиры подорожали на 2,2%, сообщают «Вести Татарстан».
Сильнее всего повысились цены в Чувашии — 4,7% и Марий Эл — 4%. Следом идут Мордовия — 3,1% и Кировская область — 2,4%. В целом эта категория жилья подорожала во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Меньше всего изменились цены в Самарской, Саратовской и Нижегородской областях — на 0,3%, 0,5% и 0,9% соответственно.
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