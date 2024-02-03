Цены на куриные яйца в Татарстане снизились еще на 1,5%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За неделю с 22 по 28 января в Татарстане вновь снизилась стоимость куриных яиц. За эти дни они подешевели на 1,51% — до 126,79 рубля за десяток. Об этом говорят данные Татарстанстата.

Снизились цены и на другие продовольственные товары. Так, среди мясной продукции немного подешевели говядина, свинина, сосиски и сардельки, колбаса вареная, а среди молочной — молоко 2,5-3,2% жирности, сметана, твердые сыры и детские сухие молочные смеси.

Среди плодоовощной продукции сильнее всего изменились цены на белокочанную капусту, которая подорожала сразу на 5,19%, или до 31,05 рубля за килограмм. В пределах 2,5% выросла стоимость репчатого лука, бананов и столовой свеклы – до 34,7 рубля, 151,22 и 33,79. Морковь, огурцы и помидоры, наоборот, стали стоить меньше. Их цены снизились на 1,24%, 0,8% и 0,14% соответственно, или до 36,18 рубля за килограмм, 234,12 и 239,71.