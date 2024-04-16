По сравнению с прошлым годом и началом 2024-го цены на коммерческую недвижимость в Казани выросли на 15-20%. Колебания связаны с разницей цен в разных районах города, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Так, за полгода в столице Татарстана отмечается повышение стоимости «квадрата» административно-офисных помещений в Вахитовском, Московском и Ново-Савиновском районах. В первом максимальная планка выросла на 25 тысяч рублей — до 200 тысяч, во втором — на 40 тысяч — до 180 тысяч, в третьем — на 10 тысяч — до 170 тысяч рублей. В остальных районах рост был не столь значительным.

По торговым помещениям и помещениям общепита наблюдается повышение цен за 1 квадратный метр в Кировском, Ново-Савиновском и Советском районах. В Ново-Савиновском изменение оказалось самым большим — с 210 до 240 тысяч рублей.

Производственно-складские помещения в этот период подорожали в Московском районе — квадратный метр стал стоить 25 тысяч рублей (вместо 11 тысяч). В остальных районах цены остались без изменений.

Средняя стоимость коммерческой недвижимости в Набережных Челнах и Нижнекамске выросла на 10-15 тысяч рублей за «квадрат», в других городах — на 5-7 тысяч, в прочих населенных пунктах — без серьезных изменений.

Кроме того, в сборнике говорится о росте стоимости аренды офисных помещений в Казани. При этом почти во всех районах наблюдается нехватка качественной офисной недвижимости.