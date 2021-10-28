Цены на коммерческую недвижимость в Казани выросли до 30%

Цены на коммерческую недвижимость в столице Татарстана по сравнению с 2020 и началом 2021 года выросли на 15–30% в зависимости от района города. Соответствующая информация опубликована в 10-м издании сборника «Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок», выпущенном некоммерческим партнерством «Союз оценщиков республики Татарстан».

Согласно представленным данным, наиболее сильно выросла стоимость торговых площадей, в пределах инфляции подорожали административные и офисные помещения.

Самые высокие цены отмечаются на административные помещения и офисы в центре города. В Вахитовском районе Казани в данный момент они находятся в пределах от 45 тыс. до 130 тыс. рублей за кв. метр, тогда как в начале года стоимость кв. метра составляла 38–100 тыс. рублей. Цена «квадрата» торговых площадей и пунктов общественного питания составляет от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, а раньше она колебалась от 40 тыс. до 100 тыс. рублей.

Спрос на производственно-складские помещения сохранился на прежнем уровне, за исключением Авиастроительного района Казани, где наблюдается рост нижней границы диапазона цен — с 12 тыс. до 19 тыс. рублей за 1 кв. метр. Верхняя граница составляет 40–41 тыс. рублей.

Аналогичный рост по районам массовой жилой застройки отмечается в Набережных Челнах. В большинстве других муниципальных районов Татарстана в течение года коммерческая недвижимость незначительно изменялась в цене. В основном это касалось торговых помещений и помещений общественного питания.

Арендные ставки коммерческой недвижимости в Казани и Набережных Челнах, несколько упавшие по сравнению со значениями на начало 2020 года, в течение года менялись незначительно. В зависимости от района сейчас они находятся в диапазоне от 350 до 1,8 тыс. рублей за кв. метр. В муниципальных районах республики мониторинг, напротив, показывает тенденцию к росту стоимости аренды коммерческой недвижимости.

Диапазоны цен на земельные участки сельхозназначения, в том числе примыкающие к населенным пунктам, также незначительно изменились по сравнению с 2020 годом и результатами предыдущего мониторинга на март 2021 года. Аналогичная тенденция наблюдается и по арендным ставкам на земельные участки.