Цены на газ в Европе впервые достигли 2,6 тыс. долларов

Фьючерсы на газ в Европе сегодня обновили исторический максимум, впервые превысив отметку в 2,6 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствует информация британской биржи ICE.

Так, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2610,7 доллара за один кубический метр, или 231 евро за МВт/ч.

Отмечается, что с начала торгов стоимость голубого топлива уже показала более чем 20%-й рост. Столь быстрый подъем цен в Европе связан с низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также ограничением предложения.