Цены на газ в Европе вновь побили рекорд, превысив 620 долларов

Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 620 долларов за 1 тыс. кубметров. При этом на момент открытия торгов она находилась на уровне 598 долларов, следует из сведений торгов.

В течение дня цена фьючерса сначала поднялась до 590,5 доллара, а к концу торгов достигла уже 621. Также рост стоимости отмечался на спорте TTF.

Эксперты считают, что такие скачки цен связаны с рекордно низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе. Из-за малых запасов снижения в ближайшее время не ожидается.