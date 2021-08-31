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Ру Тат
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31 августа 2021  21:40

Цены на газ в Европе вновь побили рекорд, превысив 620 долларов

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Стоимость газа в Европе вновь обновила исторический максимум, превысив отметку в 620 долларов за 1 тыс. кубметров. При этом на момент открытия торгов она находилась на уровне 598 долларов, следует из сведений торгов.

В течение дня цена фьючерса сначала поднялась до 590,5 доллара, а к концу торгов достигла уже 621. Также рост стоимости отмечался на спорте TTF.

Эксперты считают, что такие скачки цен связаны с рекордно низким уровнем заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе. Из-за малых запасов снижения в ближайшее время не ожидается.

#евросоюз #газ #рост цен
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