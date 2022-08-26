Цены на газ в Европе превысили 3400 долларов

Впервые с марта цены на газ в Европе превысили отметку в 3,4 тыс. долларов за тысячу куб. метров. Об этом говорит информация британской биржи ICE.

С начала торгов 26 августа цены выросли с 3213,2 доллара до 3448,4. Таких значений котировки уже достигали в марте, когда возникал риск запрета на импорт российской нефти. 7 марта, к примеру, газ торговался в Европе за рекордные 3892 доллара за тысячу кубов.

Рост цен происходит на фоне увеличения стоимости азиатских фьючерсов на сжиженный природный газ из-за обострения конкуренции на рынке среди развитых стран. Влияет на этот процесс и ожидание приостановки поставок от российского «Газпрома» по трубопроводу «Северный поток» на трое суток начиная с 31 августа.

Все проблемы с поставками, подчеркивал ранее Президент России Владимир Путин, связаны с западными санкциями, введенными против нефти и газа из РФ.