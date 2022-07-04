Цены на газ в Европе опять подскочили до $1 800

Стоимость одного кубометра газа на бирже в Европе превысила $1 700. Впервые с марта цена голубого топлива приблизилась к отметке в $1 800 за кубометр, пишет РИА Новости.

Августовские фьючерсы стартовали в понедельник с отметки $1 630. Затем котировки опускались, но в итоге торги закрылись на отметке $ 1 799,1.

В начале марта газовые котировки в Европе на фоне опасений из-за эмбарго на импорт российских энергоресурсов поднимались скачками и в итоге достигли рекорда в $3 892.

Однако вскоре цены на голубое топливо вновь пошли вниз. К началу июня кубометр газа подешевел до $878,5.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти.

