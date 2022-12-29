«Ъ»: Цены на электроэнергию в России в декабре достигли исторического максимума

Оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и Урале с начала декабря выросли примерно на 12% в сравнении с прошлым годом. В моменте цена достигла исторического максимума в 1,8 тыс. руб. за 1 МВт/ч, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, рекорд пришелся на 24 декабря. На неделе с 19 по 26 декабря произошел самый значительный рост цен на рынке на сутки вперед — более чем на 20% год к году, до 1,7 тыс. руб. за 1 МВт/ч. С начала декабря по сравнению с прошлым годом рост составил около 12%, пишет издание.

Как уточняет «Ъ», речь идет о ценах для коммерческих потребителей – для населения тарифы искусственно снижаются.

Эксперты «Сообщества потребителей энергии» связали рост цен с внеплановым и существенным снижением выработки АЭС и отчасти опережающей индексацией тарифов на газ для тепловой генерации, заместившей поставки от АЭС. Подчеркивается, что на рынке электроэнергии отсутствуют механизмы, компенсирующие потребителям затраты, вызванные снижением надежности генерации. При этом штрафы за подобные сбои на рынке мощности несоразмерно меньше затрат потребителей на содержание резервов.

Кроме того, на рост цен повлияли снижение выработки ГЭС и увеличение предложения ТЭС. В публикации отмечается, что сейчас, по данным регуляторов, этот период закончился и цены стали падать.