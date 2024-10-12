Цены на билеты в татарских театрах: дорого или дешево?

Фото: © «Татар-информ»

Отметим, что после шквала возмущения публики новым ценником в Большом театре сообщили, что проанализировали цены на билеты в других театрах Москвы и пересмотрели политику ценообразования на спектакли, которые пользуются большим спросом. «Сейчас максимальная стоимость билета на Исторической сцене 40 тысяч рублей, минимальная – 4 тысячи рублей», – уточнили в Большом.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Начнем с Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. Этот театр гордится своими аншлагами. На сайте в октябрьской афише заявлены 15 спектаклей, и везде стоит пометка: «Билетов нет». Дважды, 30 и 31 октября, будет показана опера «Сююмбике». «Сейчас на “Сююмбике” билетов уже почти не осталось, они же вышли в продажу еще 22 июля», – сказали нам в театре (текст в «Интертате» был опубликован 30 сентября, – прим. Т-и).

К слову, 56 билетов на «Сююмбике» проданы по «Пушкинской карте». «Все спектакли в репертуаре театра проходят модерацию в системе proculture.ru, их можно купить по “Пушкинской карте”», – информирует театр.

Но будет уместно отметить: в оперном театре словосочетание «билетов нет» не означает, что они полностью распроданы. Театр работает с распространителями – на сайте указаны их имена и номера телефонов. У них билеты есть почти всегда. Я позвонила по двум из указанных номеров, и мне сказали, что на «Сююмбике» пара билетов еще остались.

Что касается цен, то, например, чтобы сходить на балет «Ромео и Джульетта» 30 ноября, нужно заплатить от 2500 до 4000 рублей.

На некоторых спектаклях указано, что цены начинаются со 100 рублей. Здесь речь идет о третьем ярусе с «ограниченной видимостью», о чем театр предупреждает зрителя.

Кроме того, в ТАГТОиБ начали практиковать платные показы открытых репетиций. В прошлом сезоне их было 11. На новый сезон программы пока нет, но она появится позже на сайте и в социальных сетях театра.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на билеты Татарского государственного академического театра имени Г. Камала очень разные. Например, можно купить билеты на балкон по цене 330, 380, 440, 490, 550, 600, 660 рублей. В партере самые недорогие билеты – на 18-й ряд, 490 рублей. Чем ближе к сцене, тем, понятно, дороже: 550, 600, 660, 710, 820, 990, 1100, 1200, 2200 рублей.

Если взять отдельные спектакли, то на одну из последних премьер театра – «Көзге кайтаваз» / «Осенний отголосок» – в 7-й ряд партера (где можно спокойно вытянуть ноги) театр продает места за 2200 рублей. В том же ряду, но сбоку билет стоит уже 1100 рублей. Самый первый ряд – 820 рублей, а последний ряд на балконе обойдется в 330 рублей. Активные зрители театра также отмечают, что ближе к спектаклю цены на билеты становятся выше.

На спектакль «Рәшә» / «Марево» (17 октября) и «Җанкисәккәем» / «Свет моих очей» (13 октября) есть возможность взять билет за 1980 рублей на просторный 7-й ряд – билеты еще есть. Эти же спектакли можете посмотреть за 290 рублей, сидя на последнем ряду балкона. На спектакль «Санаулы кичләр» / «Пять вечеров» 10 октября такие же цены. Кстати, говорят, что кто-то приходит на этот спектакль специально для того, чтобы увидеть «танец одинокой женщины» Люции Хамитовой.

Мой любимый спектакль – «Казанга Тукай кайткан» / «Возвращение Тукая» Айдара Заббарова по инсценировке Резеды Губаевой – стоит 800 рублей. Спектакль идет в Малом зале.

На комедию «Ситса туй» / «Ситцевая свадьба» билеты практически распроданы. Из-за высокого спроса театр был вынужден поставить дополнительный день, и на него билеты тоже моментально разлетелись.

Маркетинг театра Камала работает отлично. На его страницах в соцсетях размещены удобные ссылки, которые отправляют тебя не на какие-то сторонние ресурсы, а напрямую на страницу спектакля и форму для оформления покупки.

Что будет с ценами на билеты в новом здании Камаловского театра, пока неизвестно. Заместитель директора театра по маркетингу и PR Ильшат Латыпов отметил только: «Это в процессе обсуждения, решим в ближайшее время».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина – единственный среди татарских театров в Татарстане, который начал продавать билеты по программе «все включено». По словам директора Фаниса Мусагитова, их продажа идет успешно. Если обычные билеты на спектакли в театре стоят от 400 до 1500 рублей, то на 6-й ряд – 2000 рублей, за эти деньги зритель может до начала спектакля и в антракте сходить в гостевую комнату, отдохнуть за чашкой чая или кофе. Первые шесть мест в этом ряду – у прохода, где простора для ног больше.

Остальные места – от 400 до 600 рублей, на балконе есть билеты по 350 рублей. По словам Мусагитова, с ноября 6-й ряд подорожает до 2500 рублей.

Но, кажется, не все спектакли участвуют в программе «все включено»: например, на спектакль «Флешка, рэп һәм мәхәббәт» / «Флешка, рэп и любовь» 6-й и 8-й ряды стоят 1000 рублей, а 7-й ряд – 800. Спектакль «Идегәй» тоже не участвует в программе.

Спектакль «Җилкәнсезләр» / «Без ветрил» идет внутри специального вращающегося устройства, установленного на сцене. Зритель может занять любое место, все билеты – по 700 рублей.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казанском татарском государственном театре юного зрителя имени Г. Кариева цены на билеты – от 300 до 650 рублей. Самые дорогие – на первый ряд. Такие цены, например, на последнюю из премьер театра – «Тау битендә Сабантуй» / «Сабантуй».

На спектакль «Матурлык» / «Красота» по повести Амирхана Еники «Әйтелмәгән васыять» («Невысказанное завещание») билеты стоят всего 200-350 рублей. Хотя спектакль был поставлен как федеральный проект приглашенным режиссером и со сравнительно большим бюджетом, цена очень доступная.

Билеты на сказку «Гөлчәчәк», которая идет в фойе (режиссер – Булат Гатауллин), продаются за 500 рублей. Это малоформатный спектакль всего на 40 зрителей. После представления гостей приглашают на обсуждение за чашкой чая с душицей.

Спектакль «Ал җилкәннәр» / «Алые паруса» тоже можно считать малоформатным – он на 60 зрителей, которые во время представления сидят на сцене. Стоимость билета – те же 500 рублей.

С недавних пор в театре Кариева новый перспективный директор – Ильнур Гайниев. Есть надежда, что театр станет эффективнее в маркетинге. Напомним также, что Кариевский театр теперь обладатель «Золотой маски». Осталось только научиться монетизировать этот бренд при продаже билетов на спектакли.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Татарском государственном театре кукол «Экият» цены на билеты стартуют от 250 рублей. Спектакль «Әлфия», рассчитанный на взрослую аудиторию, стоит от 370 до 550 рублей, детский «Мырау батыр» обойдется родителям в сумму от 250 до 450 рублей. «Адәмнәр» / «Люди» – от 300 до 550 рублей, обладатель «Золотой маски» спектакль «Авиатор» – от 420 до 660 рублей. Но на «Авиатор», который покажут 15 октября, билетов уже не осталось.

Как рассказали нам в театре, раньше «Экият» сталкивался с проблемой перекупщиков. Например, кто-то выкупал билеты на новогодние представления и продавал их по завышенной цене. «Сейчас таких случаев практически нет, потому что количество спектаклей увеличилось, и билеты на них почти полностью (кроме школьных дней) продаются на открытых площадках», – отметили в руководстве театра.

Чтобы ситуация с заполнением зала в театре кукол была понятнее, приведу здесь комментарий его художественного руководителя Ильгиза Зайниева во время встречи заместителя председателя Госсовета РТ, председателя комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, Марата Ахметова с молодыми (на самом деле, уже среднего возраста) писателями. На встрече говорили о сохранении татарского языка в семье.

Ильгиз Зайниев:

«Как руководитель театра, могу сказать: на татарские спектакли билеты продаются с трудом. Что только не придумываем! Я в театре “Экият” пятый сезон. Чтобы татарская группа жила, специально начал выпускать спектакли для взрослой аудитории: “Әлфия”, “Әлдермештән Әлмәндәр”, спектакль по балету “Шүрәле”, “Адәмнәр”, “Камал комедияләре”... Потому что татарская группа была бы на грани закрытия. Раньше в театрах кукол в национальных республиках было две труппы – русскоязычная и работающая на национальном языке. Сейчас вторая используется только как витрина – например, выпускают спектакль на чувашском, пару раз играют на чувашском, а дальше уже на русском. А у нас национальная труппа живет полноценно, и пока я там, она будет жить. Даже если в зале будут сидеть два человека, будем играть… Сейчас у нас есть “беби-театр”. Это для детей от шести месяцев и малышей, которые еще даже говорить не умеют. В репертуаре четыре-пять таких спектаклей. У них даже сюжета практически нет. Один из “беби-спектаклей” мы выпустили на двух языках. На русский продаются билеты, на татарский – нет. Это наш менталитет такой: “Да что может понять шестимесячный ребенок, зачем деньги переводить”.

Набережночелнинский татарский государственный драматический театр имени А. Гилязова встречает своего зрителя в большом красивом здании. Есть и выставочный зал, и буфет, и пространство, чтобы погулять, сделать фото. В зрительном зале 278 мест. Цены на билеты, видимо, зависят от спроса: от 900 до 1100 рублей, есть и за 700 рублей. На мой любимый спектакль «Шәһәр.Нокта.Брежнев» / «Город.Точка.Брежнев» билеты стоят 700-900 рублей. На спектакль «Сихерче» / «Безответная любовь» по повести Набиры Гиматдиновой – до 1100 рублей.

Поскольку зал не очень большой, разница в ценах тоже небольшая. Самые дорогие билеты – в середине партера. По три места в каждом ряду и задние два ряда – всего на 100 рублей дешевле. Несколько боковых мест в передних рядах можно купить за 800-900 рублей.

6-8 декабря театр выпускает спектакль по Мухаммету Магдееву «Мы – дети 41-го года». Билеты – по 1000-1200 рублей.

Если учесть, что в Челнах есть русский драмтеатр «Мастеровые», который переехал в новое современное здание, конкуренция наверняка есть. В «Мастеровых» билеты от 600 до 1400 рублей, на премьерные спектакли до 1800 рублей. Дорогие билеты начинаются с третьего ряда партера.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Альметьевский татарский государственный драматический театр на один из лучших своих спектаклей – «Ул әле өйләнмәгән иде» / «Не был женат» по Гаязу Исхаки продает билеты за 400-700 рублей. Причем все билеты на спектакли стоят не больше 700 рублей. Кроме того, театр показывает постановки в формате сторителлинга – вход 300 рублей. Это камерные спектакли на 30 зрителей. Отмечу, что Альметьевский театр – один из лучших не только в Татарстане, но и в России, и мне показалось, что театр недооценивает свои спектакли в плане стоимости билетов на них.

Говорят, что на новый иммерсивный спектакль от главного режиссера Сардара Тагировского об истории здания театра (драматург – Равиль Сабыр) цена будет немного выше. Рассчитан он на 50 зрителей, разделенных на три группы, и идет в 20 локациях внутри здания театра. Руководство театра отмечает, что это довольно дорогостоящий проект.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Мензелинском татарском государственном драматическом театре им. С. Амутбаева билеты стоят от 300 до 500 рублей. Место на балконе можно приобрести за 250 рублей. Здание театра мечтает о ремонте, экс-директор Ильнур Гайниев перед переездом в Казань, скорее всего, подготовил ремонтную документацию. Хотя фойе театра небольшое, зритель может ознакомиться с музеем, имеется специальный зал для «беби-театра».

Мензелинский больше «театр на колесах», он много гастролирует. В настоящее время театр отправляется на гастроли по районам Татарстана с мелодрамой «Әни» / «Мама», которую написал и сам же поставил заместитель директора театра Ильяс Закиров. Билеты на спектакль продаются по 350 рублей.

Спектакль «Түтиләр» / «Тетки» – довольно старый, но успешно идущий, билеты на него продаются по 200 рублей.

Электронные билеты на спектакли театра продаются через «Билетон», ссылки на покупку билета направляют на этот сервис.

Пока ничего нельзя сказать о перспективах развития театра, в том числе его ценовой политики, поскольку в нем только сменился директор. На открытии нового сезона Фаяз Хизбуллин заверил, что будет сохранять традиции театра.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Атнинский татарский государственный театр имени Г. Тукая считается единственным в России сельским государственным театром. Говорят, жители Атнинского района – настоящие театралы. Красивое аккуратное здание, в фойе размещен музей, где можно увидеть скульптуры Рады Нигматуллиной, картины художников. Зрительный зал тоже уютный.

Атнинский театр весьма продвинутый в плане продажи электронных билетов. Стоимость посещения спектакля – 230-610 рублей. Места на 6-8-й ряды стоят дороже.

Театр также продает свои архивные спектакли – их можно посмотреть за 70-100 рублей в интернете. Правда, как сказали нам в театре, эта услуга была востребована только во время ковида, сейчас она не пользуется спросом.

На сайте Нижнекамского татарского государственного театра имени Т. Миннуллина ссылка на онлайн-покупку билета заметна не сразу. На момент написания этого материала покупка была довольно сложным процессом: мне пришлось найти телеграм-канал «Туфан театры», присоединиться к нему, став 154-м подписчиком, найти ссылку на «Билетон», а там переключить город на «Нижнекамск» – и только после этого я смогла увидеть афиши спектаклей.

Смутило и то, что в качестве «похожих событий» билетный агрегатор выдает анонсы и других площадок города – и Нижнекамского ТЮЗа, и Дома народного творчества, работающих примерно в том же ценовом диапазоне. Велика вероятность, что зритель заинтересуется и уйдет на другие площадки. В этом плане, например, удачно работают те же «Мастеровые», которые на своем же сайте дают ссылку «Стоит посмотреть», ведущую на другие представления театра.

Примечание автора. Спустя несколько дней после выхода материала обнаружилось, что кнопка «Купить билет» на сайте Нижнекамского театра ведет напрямую на страницу театра в «Билетоне» – билет можно купить, не прибегая к вышеописанным манипуляциям. С 4 по 22 октября заявлены шесть спектаклей, стоимость – 400-500 рублей (до 9-го ряда – 500, остальные, включая балкон – 400 рублей). Кстати, 22 октября – долгожданный «На заре» («Таң вакыты»). На спектакль с большой фестивальной историей, принесший актеру Алмазу Хусаинову номинацию на «Золотую маску», билет можно купить за 400 рублей.

Фото: © «Татар-информ»

Поскольку в отношении руководителя Буинского государственного театра идет следствие, об этом театре расскажем вкратце. Спектакли выходят, на гастроли выезжают. Есть возможность купить билеты через интернет, ссылка «Купить билет» отправляет на тот же «Билетон».

10 октября театр открывает новый сезон спектаклем «Гөлҗамал», а 11 октября здесь сыграют «Мишәрем-шикәрем» / «Рафинад», это премьера прошлого сезона. Билеты пока есть. 1-6-й ряды – 800 рублей, 7-й ряд – 700 рублей, 13-17-й ряды – 600, 10-12-й и 18-21-й – 500 рублей. На 21 октября у театра запланирован показ «Мишәрем-шикәрем» в Балтасях, стоимость билета – 600 рублей. Стоит отметить, что на сайте кнопка «Купить билет» выскакивает сразу, не нужно прокручивать страницу в поисках ссылки. Если бы на сайте появилась еще и кнопка «Афиша», было бы совсем хорошо.

Некоторые театры проводят разные акции, розыгрыши билетов, предлагают скидки.

Заглянем также на негосударственные театральные площадки «Моң» и «Особняк Демидова». В их репертуаре бывают спектакли на татарском или частично на татарском. Спектакль «Табу» на русском и татарском языках («Особняк Демидова») – от 900 до 1500 рублей. На площадке «Моң» спектакль «Педсовет» на татарском и русском языках – от 380 (для студентов) до 1000 рублей. Ситком «Моң» на татарском и русском языках – от 600 до 1000 рублей. Пластический спектакль «Алиф», принесший Нурбеку Батулле «Золотую маску», – до 1500 рублей. На русскоязычные спектакли цены примерно такие же – спектакль-хит «147» также до 1500 рублей.

Для сравнения приведу цены в русских театрах Татарстана и на других площадках. Качаловский театр – от 100 (последний ряд бельэтажа) до 1500 рублей. Государственный симфонический оркестр на концерт в рамках фестиваля «Денис Мацуев у друзей» продает билеты по цене от 3000 до 6000 рублей.

На разных площадках города на выступления таких российских звезд, как Пелагея, Григорий Лепс, Игорь Николаев и др., билеты стоят, в зависимости от зала, до 5, 8, 15 тысяч рублей.

Фарида Исмагилова: «В российских театрах, вообще в русскоязычных театрах цены на билеты, конечно, заметно выше, чем у нас. В театрах Татарстана они тоже отличаются» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова:

«Себестоимость спектаклей очень высока, но, как государственный театр, мы не можем ставить коммерцию на первое место»

«Эта тема давно нас волнует. В российских театрах, вообще в русскоязычных театрах цены на билеты, конечно, заметно выше, чем у нас. В театрах Татарстана они тоже отличаются. Даже у нестоличных театров цены варьируются – в стационаре одна цена, на выезде может быть выше. Но мы же за то, чтобы развивать стационарный театр, – концепция такая.

Если исходить из нынешних реалий, учитывать все расходы театра, мы должны будем увеличить стоимость билета в три раза. Себестоимость спектаклей очень высокая. Но, как государственный театр, мы не можем ставить коммерцию на первое место.

Цены и так растут, идет инфляция, и если мы и на билеты поднимем цены, то можем отнять спектакли у зрителя. Поставим цену в 1000 рублей – наверное, зритель испытает шок. Я не боюсь, что из-за повышения потеряю количество зрителя, но боюсь, что мы потеряем самых преданных, любящих наш театр зрителей, и тех, у кого денег особо нет. Незащищенные слои – пенсионеры, молодые. Хотя нередко видим, как молодежь может оставить 600-700 рублей за перекус в кафе. Значит, деньги у них есть. Покататься пять минут на карусели в городском парке – 250-300 рублей. Но те же родители могут посчитать дорогим билет на детский спектакль, который идет в течение часа. Так что есть некоторое несоответствие.

В целом я за то, чтобы поднять цены на билеты. Потому что если бы мы могли заработать больше внебюджетных денег, у нас появилась бы возможность платить больше артистам, сотрудникам, тем же водителям.

Но есть и другая сторона. Знаете, почему цены на билеты в татарских театрах невысокие? Наш татарский зритель ищет что дешевле. Для татар театр – это то, без чего, в принципе, можно и обойтись. Может быть, кому-то не понравится, но я говорю из много раз проверенного собственного опыта – татарам надо или бесплатно, или дешево. Есть какая-то прижимистость. Не хочу обобщать, но у наших татар менталитет такой. Пусть простят меня за эти слова».

Ильфат Ганиев: «Наш зритель очень разный, у всех свое материальное положение. Для кого-то стоимость билета имеет значение, а кто-то не обращает на это внимания» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Исполнительный директор театра кукол «Экият» Ильфат Ганиев:

«Независимо от материального положения наших зрителей у них есть возможность купить билеты на наши спектакли»

«В нашем случае цену на билет определяет сам театр. Спектакли для детей, а также для взрослой аудитории делятся по цене на несколько категорий. При формировании цены учитывается также продолжительность спектакля. Конечно, на недавно выпущенные спектакли она выше. Снижать цену на определенный спектакль, чтобы он активнее продавался, считаем неправильным. Зритель сам выбирает, что будет смотреть, думаю, из-за разницы в 100 рублей большинство не поменяет своего мнения.

Наш зритель очень разный, у всех свое материальное положение. Для кого-то стоимость билета имеет значение, а кто-то не обращает на это внимания. В первую очередь наша цель – чтобы наши спектакли увидело как можно больше людей. Поэтому у наших зрителей, независимо от их материального положения, есть возможность купить билет на наши спектакли».

Ленур Зайнуллин: «Цены на билеты назначаем исходя из возможностей зрителя» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Директор Атнинского театра Ленур Зайнуллин:

«Повышать цены было бы неправильно. Не хотелось бы лишать людей духовной пищи»

«Цены на билеты назначаем исходя из возможностей зрителя. Стараемся, чтобы человек, который не может жить без театра, не испытывал трудностей с приобретением билета. Я прошел обучение по программе «МВА-менеджмент в культуре» Высшей школы бизнеса КФУ, поэтому сейчас более внимательно отношусь к формированию цен. Например, выезжая на гастроли, мы учитываем, в какой экономической зоне находится район, материальное состояние жителей. В некоторых районах билеты стоят 450 рублей, в других могут быть и по 350. В нашем зале тоже цены разные – есть более дорогие в центре партера, есть более доступные в других зонах.

Мне кажется, сейчас повышать цены на билеты в театр было бы неправильно. Не хочется лишать людей духовной пищи. Во всяком случае, у нас пока нет необходимости повышать цены, за шесть месяцев театр уже выполнил годовой государственный план по продаже билетов».

Олег Киньзягулов: «При установлении цены мы действуем с учетом экономической ситуации и анализа условий, необходимых для комфортной деятельности театра» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Художественный руководитель Набережночелнинского татарского театра Олег Киньзягулов:

«Чтобы поднимать цены еще выше, надо еще и над имиджем театра работать»

«Повышение цен на билеты лично у нас не привело к уменьшению количества зрителей. Наоборот, появился другой зритель. Но в нашем театре цены, можно сказать, самые лояльные в Челнах. Чтобы повышать их еще больше, надо и над имиджем работать.

С другой стороны, хотя театр и элитарное искусство, отстраниться от зрителя, который после работы хочет отдохнуть, развлечься, тоже нельзя… Поэтому при установлении цены мы действуем с учетом экономической ситуации и анализа условий, необходимых для комфортной деятельности театра».

Использована информация из указанных театрами открытых источников

Рузиля Мухаметова, «Интертат», перевод с татарского