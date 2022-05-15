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Экономика
15 мая 2022  03:04

Цены на бензин в США обновили исторические максимумы

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Цены на бензин в США вновь обновили исторические максимумы, несмотря на попытки властей сдержать их рост, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.

Сейчас галлон бензина в среднем по стране можно купить за 4,452 доллара, цена дизельного топлива достигла 5,565 доллара. Для сравнения год назад стоимость составляла 3,039 и 3,160 доллара соответственно.

Дороже всего топливо обходится жителям Калифорнии, где галлон в среднем стоит 5,926 доллара.

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