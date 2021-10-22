Цены на бензин в Казани за неделю выросли, на дизель остались на прежнем уровне

Данные о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо по Казани на 18 октября 2021 года опубликовала Федеральная служба госстатистики по РТ.

Приведенные цифры говорят о росте цен на все виды марок бензина в период с 11 октября по 18 октября 2021 года.

Так, на 23 копейки стал дороже АИ-92, литр которого стоит теперь 44,98 рубля. Стоимость бензина АИ-95 подскочила на 22 копейки, литр этой марки автотоплива стоит 48,36. С 56,81 до 56,9 выросла цена литра бензина марок АИ-98 и выше.

За анализируемый период неизменной осталась стоимость дизельного топлива – 48,68 рубля за литр. Причем солярка демонстрирует стабильность уже вторую неделю подряд.