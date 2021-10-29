Цены на бензин в Казани за неделю выросли, а на дизтопливо третью неделю стоят

Уже третью неделю подряд в Казани остаются неизменными цены на дизельное топливо, они замерли на отметке 48,68 рубля за один литр, следует из данных, которые на своем сайте разместил Татарстанстат.

В то же время в период с 18 по 25 октября 2021 года все марки автомобильного бензина подорожали. АИ-92 прибавил в цене 7 копеек за литр и достиг отметки 45,05 рубля.

С 48,36 до 48,48 рубля повысилась стоимость одного литра бензина марки АИ-95.

Автотопливо марок АИ-98 и выше на 25 октября стоило 57,14, а неделей ранее было на 24 копейки дешевле.