news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
29 октября 2021  22:02
Ильгиз Гильманов

Цены на бензин в Казани за неделю выросли, а на дизтопливо третью неделю стоят

news_top_970_100

Уже третью неделю подряд в Казани остаются неизменными цены на дизельное топливо, они замерли на отметке 48,68 рубля за один литр, следует из данных, которые на своем сайте разместил Татарстанстат.

В то же время в период с 18 по 25 октября 2021 года все марки автомобильного бензина подорожали. АИ-92 прибавил в цене 7 копеек за литр и достиг отметки 45,05 рубля.

С 48,36 до 48,48 рубля повысилась стоимость одного литра бензина марки АИ-95.

Автотопливо марок АИ-98 и выше на 25 октября стоило 57,14, а неделей ранее было на 24 копейки дешевле.   

 

#цена на бензин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное