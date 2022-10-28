Цены на бензин и дизтопливо в Татарстане остаются стабильными

За неделю с 17 по 24 октября цены на бензин и дизельное топливо в Татарстане практически не изменились, следует из данных Татарстанстата.

Цены на бензин всех марок остались прежними: АИ-92 стоит 45,94 рубля за литр, АИ-95 – 49,41 рубля за литр, а стоимость АИ-98 осталась на уровне 60,76 рубля за литр.

Лишь стоимость дизельного топлива подорожала на 1 копейку – до 52,81 рубля за литр.

Отметим, что цены на бензин АИ-92 и АИ-95 ниже на 4 и 10 копеек за литр соответственно, чем в конце декабря прошлого года, а стоимость АИ-98 на 2,86 рубля за литр дороже. Дизельное топливо с конца прошлого года подорожало на 1,92 рубля.