Цены на автомобильное топливо в Татарстане за неделю остались на прежнем уровне

В Казани за прошедшую неделю, с 27 мая по 3 июня, стабилизировались цены на все марки бензина и дизельное топливо. Это следует из информации, опубликованной Татарстанстатом.

Согласно данным статистического ведомства, средняя цена за литр бензина АИ-95 за указанный период осталась на уровне 49,3 рубля. При этом дизельное топливо стоит 52,3 рубля за литр. Литр бензина АИ-92 и АИ-98 обходится автолюбителям в 45,9 и 59,2 рубля за литр топлива соответственно.

Неделей ранее в Татарстане наблюдалось снижение стоимости бензина марки АИ-95, а также дизельного топлива, о чем сообщал «Татар-информ».