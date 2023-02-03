Цены на автомобильное топливо в Татарстане вторую неделю держатся на одном уровне

В Татарстане по данным за неделю, с 23 по 30 января, наблюдается стабилизация цен на бензины всех марок, а также дизельное топливо. Данные опубликовал Татарстанстат.

Так, бензин марки АИ-92 можно купить по-прежнему за 45,98 рубля за литр, АИ-95 – за 49,49, АИ-98 – за 67,77 рубля за литр и выше, а стоимость дизельного топлива вторую неделю подряд держится на уровне в 54,84 рублей за литр после еженедельного подорожания с конца прошлого года

Отметим, что цены на АИ-92 за январь выросли на 2 копейки за литр, АИ-95 на 3 копейки, стоимость АИ-98 осталась неизменной, а дизельное топливо подорожало на 50 копеек за литр.