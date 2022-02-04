Цены на автомобильное топливо в Казани продолжают расти

За неделю, с 21 по 28 января 2022 года, в Казани подорожал бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также дизельное топливо. Об этом сообщает Татарстанстат.

Средняя цена по городу на бензин марки АИ-98 выросла на 43 копейки и достигла 58,6 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 40 копеек, до 51,8 рубля за литр.

При этом впервые за 2022 год выросли цены на АИ-92 и АИ-95. В частности, бензин АИ-92 подорожал за неделю на 7 копеек, а АИ-95 — на 15 копеек. Теперь их средняя цена в Казани составляет 46,1 рублей за литр и 49,7 рубля за литр соответственно.