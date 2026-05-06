Цены на аренду жилья в Казани снизились на 8% за квартал

Средняя стоимость аренды в Казани снизилась до 38,1 тыс. рублей в месяц: это на 8% меньше, чем кварталом ранее, и на 5% ниже уровня прошлого года. На этом фоне усилилась конкуренция между собственниками, а рынок стал более чувствительным к качеству и цене предложения, следует из аналитики Циан и расчетов Аналитического центра ДОМ.РФ.

Спрос при этом стал более избирательным: среднее число просмотров одного объявления снизилось на 1% за квартал и на 25% в годовом выражении.

Квартиры стали быстрее находить арендаторов: медианный срок экспозиции сократился до 47 дней (минус 5 дней за квартал), однако по сравнению с прошлым годом он все еще выше на 32 дня.

В целом рынок аренды в Казани смещается в сторону роста предложения и усиления конкуренции, особенно в сегменте стандартных квартир, где быстрее всего реагируют цены и сроки сдачи.