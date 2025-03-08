Цены на аренду квартир в Татарстане выросли на 20% за год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По итогам февраля 2025 года средняя стоимость аренды квартиры в Татарстане составила 32 тыс. рублей. Об этом сообщил «Татар-информу» руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В сравнении с январем этот показатель снизился на 4,6%. Однако в годовом выражении цены на аренду жилья в республике выросли почти на 20%.

«Один из факторов, из-за которого растет стоимость, – это выход вчерашних новостроек на рынок аренды. Другим фактором является переток части покупателей из сегмента покупки вторички и новостроек в сегмент долгосрочной аренды в связи с увеличением рыночной ставки по ипотеке», – отметил собеседник агентства.

Последний фактор, по мнению Жукова, оказывал существенное влияние на рынок долгосрочной аренды в 2024 году. В 2025 году тенденция продолжится, однако будет развиваться уже менее активно.

«Снижение стоимости в течение месяца (с января по февраль), обусловлено плавным ростом активности собственников, которые выставляют свою квартиру в экспозицию после новогоднего затишья. Спрос также растет, но менее быстрыми темпами, нежели количество предложений на рынке», – подытожил эксперт.

При этом наиболее популярными лотами остаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, в которых можно жить как одному, так и с семьей.