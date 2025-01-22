Центры занятости Татарстана помогают участникам СВО обучиться и открыть свое дело

Индивидуальные карьерные планы для участников специальной военной операции и членов их семей разрабатывают с этого года центры занятости Татарстана. За каждым участником СВО будут закреплены специальные кураторы, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Примером таких карьерных треков могут быть восстановление профессиональных навыков для возвращения на прежнее рабочее место или приобретение знаний для новой специальности, в том числе с учетом ограничений по здоровью. Кроме того, это может быть содействие в трудоустройстве на работу к другому работодателю по имеющейся профессии или по другой специальности, а также помощь в открытии собственного дела или в оформлении в качестве самозанятого», — пояснили в пресс-службе.

Участникам СВО оказываются различные меры поддержки, в том числе приоритетное обслуживание и трудоустройство, бесплатное дополнительное образование, выездное обслуживание при инвалидности и в местах прохождения реабилитации.

«С начала специальной военной операции 169 татарстанцев обратилось в региональную службу занятости, 80 военнослужащих и членов их семей трудоустроились, еще 20 человек прошли обучение, четырем жителям региона специалисты службы занятости помогли открыть свое дело», — добавили в пресс-службе.

Так, бывшие бойцы обучились по программам «Оператор по добыче нефти, газа и газового конденсата», «Водитель автомобиля», «Инспектор по кадрам», «Специалист по работе с нейросетями», «Оператор заправочных станций», «HR-специалист» и другим.

Всем, кто обращается в службу занятости населения, дополнительно оказывают услуги по профессиональной ориентации, психологическую поддержку, а также предоставляют услуги социальной адаптации. Кроме того, в Татарстане проходят специализированные ярмарки для участников спецоперации.