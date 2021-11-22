Центры занятости Татарстана переходят на единую цифровую платформу «Работа в России»

На единую цифровую платформу «Работа в России» переходят центры занятости Татарстана. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«С 18 ноября те, кто хочет найти работу, могут получить услугу в электронном формате. Гражданам будет достаточно зайти на сайт „Работа в России“, заполнить заявление и прикрепить к нему резюме с указанием сведений об уровне квалификации и стаже работы. Поиск подходящих вакансий будет проходить автоматически, на основе интеллектуального анализа данных», — рассказали в ведомстве.

«Новый формат работы центров занятости освободит граждан от предъявления разных документов. Им больше не потребуется предоставлять трудовую книжку, сведения об образовании и регистрации по месту жительства. Эти данные будут поступать в систему с помощью межведомственного взаимодействия», — уточнили в министерстве.

Если потребуется консультация относительно условий работы на портале, татарстанцы могут обратиться к специалистам центров занятости по телефону. Приходить в кадровый центр необходимо лишь тем, кто претендует на пособие по безработице. Заявление для постановки на учет при этом можно подать в электронной форме, через портал «Работа в России». Это нужно сделать для принятия решения о признании безработным после назначения встречи специалистом центра занятости.