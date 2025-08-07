Центры занятости Татарстана начали выстраивать маршруты клиентов по профилям

В Татарстане продолжается комплексная модернизация службы занятости в рамках национального проекта «Кадры». Как сообщили «Татар-информу» в Минтруда РТ, одно из ключевых направлений трансформации – внедрение клиентоориентированной системы взаимодействия с соискателями и работодателями.

Так, в ведомстве уже начали формировать профили клиентов, которые чаще всего обращаются за поддержкой. Это, например, люди с инвалидностью. Всего с января по июль в службу занятости обратились около 11 тыс. человек, из них почти 650 – инвалиды. На основе опросов эксперты определили профессиональные навыки, потребности и интересы граждан: садоводство, мелкий ремонт, чтение и кулинария.

«После разработки профиля клиента был создан маршрут – от обращения инвалида в Службу занятости до трудоустройства с обозначением проблемных точек. После их углубленного изучения специалисты разработали карту решений, которая оптимизирует процессы получения мер поддержки центра занятости», – отметили в минтруда.

Разработали схему для пяти категорий: людей с инвалидностью, родителей с детьми, граждан после длительного перерыва в трудовой деятельности, работодателей и участников СВО.

Кроме того, в центрах занятости внедряют новые сервисы: видеопрезентации работодателей, сопровождение в создании личного кабинета на портале «Работа России», мониторинг выпускников вузов и консультации по трудовым правам.

Разработки Татарстана, включая профиль инвалида и Кодекс клиентоцентричности, уже вошли в федеральный список лучших практик, сформированный ВНИИ Минтруда России.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.