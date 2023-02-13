Центры занятости населения Татарстана допустили нарушения на сумму 17,3 млн рублей

Счетная палата Татарстана проверила эффективность использования средств бюджета, выделенных на мероприятия по содействию занятости населения в 2019–2022 годах. Выяснилось, что центры занятости населения допустили нарушения на сумму 17,3 млн рублей. Самое большое количество из них связано с просроченной дебиторской задолженностью – 86%. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

Сейчас в Татарстане работают 48 центров занятости населения. На реализацию мер содействия занятости населения в 2020–2021 годах и за девять месяцев прошлого года направлено более 11 млрд рублей, рассказал спикер.

«В целом программные мероприятия выполняются. Вместе с тем, плановые назначения по предоставлению субсидий на возмещение части затрат работодателям на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в рамках квоты в сумме 1 млн 104 тыс. рублей ежегодно не осваиваются», – заявил Мубараков.

В связи с этим, по его мнению, необходимо усилить профилактическую работу с работодателями по выполнению ими квоты для приема на работу инвалидов. При этом спикер отметил увеличение трудоустроенных инвалидов от числа обратившихся с 47% до 64%.

Всего за содействием в трудоустройстве в 2020 году в органы службы занятости республики обратились 3 677 инвалидов, в 2021 году – 3 338 человек, за девять месяцев 2022 года – 1 875 инвалидов.

«Для дальнейшего стимулирования работодателей представляется целесообразным инициировать возможность установления налоговых льгот для организаций, применяющий труд инвалидов, в виде снижения ставки налога на прибыль или освобождения от уплаты налога на имущество организаций в размере расходов предприятий на оплату труда инвалидов или освобождение от уплаты транспортного налога», – предложил Мубараков.

Аудитор также привел данные соцопроса инвалидов, согласно которым только 50% респондентов считают, что имеют возможность трудоустройства. В поисках работы люди с ОВЗ сталкиваются с трудностями, в том числе отказом работодателя в трудоустройстве, низкой оплатой труда, отсутствием специально оборудованного рабочего места.

Он добавил, что в целом увеличилось число трудоустроенных татарстанцев. Так, численность граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила в 2020 году – 159 тыс. человек, в 2021-м – 90 тыс. человек, за девять месяцев 2022 года – 57 тыс. человек. В 2020 году трудоустроено 38% от числа ищущих работу, в 2021-м – 66%.