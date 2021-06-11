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Ру Тат
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11 июня 2021  02:12

Центры заготовки ягодных культур и растительного сырья появятся в Татарстане

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В Татарстане создадут центры заготовки и переработки ягодных культур, растительного сырья. Для этого планируется разработать специальную республиканскую программу, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Корпорация малого и среднего предпринимательства, Союз организаций потребительской кооперации и Отраслевой союз производителей и переработчиков растительного сырья подписали дорожную карту о развитии заготовки и переработки ягодных культур, растительного сырья», — отметили в пресс-службе. 

Проект будет курировать Центр компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации в РТ. Его специалисты планируют вовлекать сельских жителей в этот проект, а также окажут содействие в подготовке бизнес-планов и дальнейшем сопровождении деятельности предпринимателей.

Предполагается, что татарстанские производители получат приоритет при займах, кредитно-гарантийную и лизинговую поддержку. Для малых форм хозяйствования разработают готовое решение по выращиванию лекарственных трав. 

«В рамках проекта планируется вовлечь малые формы хозяйствования в производство и заготовку сырья, предлагая им отработанную технологию, семена и саженцы. Реализации проекта способствует финансово-гарантийная поддержка по расширению рынков сбыта», — рассказал президент Отраслевого союза производителей и переработчиков растительного сырья, председатель кооператива «Заготовитель» Рамиль Яруллин.

#ягодные культуры
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