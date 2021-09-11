Павлова: Центры раннего физразвития детей — первая ступень системы российского спорта

Фото: Пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Ольги Павловой

Духовный и физический потенциал ребенка открывается именно в детстве, поэтому необходимо создание новых, инновационных решений к комплексному развитию российского спорта — от детских секций до национальных сборных. Об этом, комментируя поручения Президента России Владимира Путина, заявила заслуженный тренер России, Депутат Государственной Думы от Татарстана Ольга Павлова.

Поручение главы государства ранее прозвучало на заседании совета по развитию физической культуры и спорта.

«С этой задачей должны справиться новые центры раннего физического развития детей, которые должны открыться до 2024 года в каждом российском регионе, и, конечно, инновационные региональные программы, которые должны будут в них использоваться», — считает парламентарий.

Ольга Павлова напомнила, что такой положительный опыт уже есть в Татарстане — это дошкольные учреждения Заинска, Аксубаева, Кукмора и многих других муниципальных районов республики. В них реализуются авторские программы по физической культуре и ведется целенаправленная систематическая работа по различным видам спорта. Например, в Заинске — это раннее обучение лыжному спорту.

«Хорошим примером могут служить и татарстанские волейбольные школьные лиги, в которые уже привлечено большое число участников. Кроме того, в этом проекте были впервые применены современные цифровые платформы для более эффективной работы и учета занимающихся», — пояснила депутат Госдумы.

Однако, подчеркнула Павлова, эта система будет эффективна только в том случае, если на федеральном уровне будут четко прописаны нормативное регулирование и единые стандарты к качеству преподавания. Кроме того, центры раннего развития необходимо включить в систему общего и дополнительного образования.

«Нужно создать понятную и эффективную систему регулирования работы центров в соответствии с поручениями Президента, который говорит о том, что дети должны заниматься некоторыми видами спорта, например плаванием, гимнастикой, с двух лет», — резюмировала она.