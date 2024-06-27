Центры психолого-педагогической помощи появятся в Зеленодольске и Елабуге

Центр психолого-педагогической помощи планируется открыть в этом году в Зеленодольске. Позже еще один такой объект должен появиться в Елабуге. Об этом сообщила первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Галиева-Мустафина на заседании объединения «Мэрхэмэт-Милосердие».

«Мы не можем охватить всю молодежь. В молодежной политике Татарстана всего 80 психологов на 1 млн 460 тыс. молодых людей. Но в муниципалитетах практически каждый год открываются центры психолого-педагогической помощи. В прошлом году он появился в Бугульме, в этом году ожидается открытие в Зеленодольске. Надеемся, что получится открыть в Елабуге. Но этого недостаточно, потому что центры должны быть в каждом муниципалитете», – сказала спикер.

Мустафина уточнила, что пока такие центры работают в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Лениногорске и Бугульме. Но не во всех из них есть штатные психологи.

«Нет федерального закона о психологической помощи. То есть сейчас ее может оказывать любой человек, который получил образование, прошел курсы переквалификации, рекламируя себя в соцсетях и принимая клиентов», – посетовала первый замминистра.

Она отметила, что записаться на бесплатную консультацию психолога можно также на платформе «Цифровая служба психологической помощи». Кроме того, в республике действует круглосуточный молодежный телефон доверия, на который в день поступает около 60 – 70 звонков.

«В основном обращаются на телефон доверия и по записи к психологу центра психолого-педагогической помощи. Много звонков от участников спецоперации и членов их семей. Их дети звонят на телефон доверия. Но все же лидирующую позицию в звонках и обращениях к психологам занимают вопросы семейных отношений, отношений детей и родителей», – констатировала спикер.

Мустафина добавила, что на стадии завершения находится региональная подпрограмма об оказании психологической поддержи молодежи. «Надеемся, что нас поддержит руководство республики, и мы сможем принять первую подпрограмму. Потому что сейчас у нас на региональном уровне финансово не обеспечено это направление», – подчеркнула она.

Главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения РТ Татьяна Гурьянова рассказала, что в республике открыто 70 кабинетов медико-психологического консультирования. Однако не во всех кабинетах есть штатные специалисты. «Поэтому мы выезжаем в районы, где их нет, с частотой один-два раза в неделю по мере накопления запросов», – заметила заместитель главврача Республиканской клинической психиатрической больницы.

По ее словам, медико-психологическая помощь включает в том числе психотерапевтическую, психиатрическую, наркологическую, сексологическую помощь. «В функционал этих кабинетов входит прием участников спецоперации и их родственников», – заявила она.

Руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт-Милосердие» Алсу Набиева пояснила, что психологическая, психотерапевтическая и психиатрическая помощь участникам спецоперации и членам их семей предоставляется во внеочередном порядке. «Поддержка оказывается как по линии Минздрава, так и Минмолодежи. Жены и дети участников СВО сегодня тоже нуждаются в психологической поддержке», – заключила она.