Центрсоюз предложил потребкооперации РТ организовать поставку продукции в другие регионы

Потребительской кооперации Татарстана необходимо организовать поставку производимой и заготавливаемой продукции за пределы республики. Об этом заявил заместитель председателя правления Центрсоюза России Виталий Бродский на общем собрании представителей потребительских обществ и кооперативов РТ.

«Кооператоры обязаны гарантировать приемку всей продукции, произведенной и предлагаемой сельчанами, личными подсобными хозяйствами, расширить работу по сбору и переработке сырья. Организовать поставку производимой и заготавливаемой потребительской кооперацией продукции за пределы республики», – сказал докладчик.

По мнению Бродского, важно обеспечить наращивание объемов производства и расширение ассортимента продукции с ориентацией на потребительский спрос. «Требуется найти возможности для рационального использования производственных мощностей на базе современных технологий возрождения старинных национальных рецептов, увеличения объемов производства экологичной продукции с использованием местного сырья, производства диетических сортов хлебобулочных изделий», – убежден он.

Зампредседателя правления Центрсоюза добавил, что на кооператорах «лежит социальная ответственность» по обеспечению товарами первой необходимости сельских жителей, отдаленных и малых населенных пунктов. «Необходимо расширить функциональную направленность автолавок и сельских магазинов, превращая их в социальный центр общественной жизни села», – продолжил он.

Кроме того, по словам докладчика, социально значимой отраслью в настоящее время является заготовка сельскохозяйственной продукции. «Ваша и наша общая задача – восстановить заготовителей, хотя бы по одному на сельское поселение. Определиться с руководителями этих отраслей, райпо и кооперативов, создать необходимую базу, а где она есть – обеспечить целевое использование», – обратился он к собравшимся.

Бродский отметил, что по совокупному объему услуг у Татпотребсоюза самые высокие показатели в России за последние несколько лет. «Вы являетесь лидерами по организации заготовок, но надо подтянуть роль общепита. Нам бы очень хотелось принять все меры для восстановления утерянных позиций и восстановить предприятия общепита с учетом требований сегодняшнего дня и перспективы. А в нынешних реалиях это как никогда актуально. Вы знаете, что крупнейшие компании уходят с рынка общепита. Это дает определенные возможности для всей потребительской кооперации России», – заметил он.

Зампредседателя правления Центрсоюза также обратил внимание на господдержку, которая оказывается в Татарстане потребительским кооперативам. «Не кривя душой, можно только позавидовать. Такую помощь многие региональные потребсоюзы начали получать благодаря Татарстану. Исходя из вашего опыта, мы обращаемся к губернаторам, Правительству регионов, министерствам и ведомствам и всегда приводим в пример Татарстан. Положительная динамика видна в Нижегородской области. Конечно, до Татарстана еще далеко, но уровень поддержки, которая оказывается, весьма высокий», – заключил он.