Центровой УНИКСа Клименко перешел в «Зенит»

Центровой казанского УНИКСа Артём Клименко подписал контракт с чемпионом Единой лиги ВТБ питерским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

Соглашение с уроженцем Мариуполя рассчитано на два года. Ранее Клименко выступал за УНИКС, в котором провел пять лет. В сезоне 2016/17 казанский клуб взял центрового в аренду из «Автодора», а перед сезоном 2018/2019 подписал полноценный контракт с баскетболистом. Таким образом, с 2018-го по 2022 год Клименко играл в УНИКСе.

Лучшим в плане статистики сезоном Клименко за казанский клуб стал 2018/19. Тогда центровой набирал в среднем 4,8 очка и делал 2,7 подбора.

Ранее УНИКС покинули американский разыгрывающий Лоренцо Браун (перешел в израильский «Маккаби», Текль-Авив), нигерийкий центровой Тони Джекири (турецкий «Фенербахче», Стамбул), форварды Дмитрий Узинский («Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Валиев и защитник Артем Комолов (ЦСКА, Москва).