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Ру Тат
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26 октября 2021  23:08
Cергей Гаврилов

Центровой УНИКСа о матче с «Басконией»: «Отступать некуда, будем играть только на победу»

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Нигерийский центровой казанского УНИКСа Тони Джекири рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евролиги с испанской «Басконией», подчеркнув важность подборов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Мы должны быть готовы действовать самоотверженно и быстро, потому что „Баскония“ здорово бежит. Нам важно проявить себя во всех игровых аспектах, но в первую очередь — контролировать щит. Отступать некуда, будем играть только на победу», — отметил казанский баскетболист.

#бк уникс
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