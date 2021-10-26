Центровой УНИКСа о матче с «Басконией»: «Отступать некуда, будем играть только на победу»

Нигерийский центровой казанского УНИКСа Тони Джекири рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евролиги с испанской «Басконией», подчеркнув важность подборов. Об этом сообщает пресс-служба татарстанской команды.

«Мы должны быть готовы действовать самоотверженно и быстро, потому что „Баскония“ здорово бежит. Нам важно проявить себя во всех игровых аспектах, но в первую очередь — контролировать щит. Отступать некуда, будем играть только на победу», — отметил казанский баскетболист.