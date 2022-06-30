Центровой УНИКСа Артем Клименко покинул клуб

28-летний центровой Артем Клименко, защищавший цвета УНИКСа на протяжении последних шести сезонов, продолжит карьеру в другой команде. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В УНИКС Клименко, уроженец Мариуполя перешел в 2016 году из саратовского «Автодора» в качестве лучшего молодого игрока Единой Лиги ВТБ.

В минувшем сезоне 2021/22 Клименко принял участие в 23 матчах УНИКСа, в среднем набирая по 4.4 очка и 2.3 подбора за 9:20 минуты на паркете.

Сам Артем в разговоре с корреспондентом нашей редакции заявил, что через несколько дней он скажет, где будет играть в новом сезоне. По информации «Татар-информа», это будет «Автодор», куда уже перешел многолетний партнер Клименко по УНИКСу защитник Евгений Колесников, отыгравший минувший сезон сначала в саратовском клубе, а потом в ЦСКА.

Ранее УНИКС покинули американский разыгрывающий Лоренцо Браун (перешел в израильский «Маккаби», Тель-Авив), нигерийский центровой Тони Джекири (турецкий «Фенербахче», Стамбул), форварды Дмитрий Узинский («Локомотив-Кубань», Краснодар), Евгений Валиев и защитник Артем Комолов (ЦСКА, Москва).

Пополнили ряды казанцев форвард Станислав Ильницкий (перешел из «Локомотива-Кубани») и защитник Михаил Кулагин («Нижний Новгород»). Продлили свои контракты с УНИКСом главный тренер хорват Велимир Перасович, форварды Георгий Жбанов, Андрей Воронцевич, а также защитник Вячеслав Зайцев.