УНИКС обязан победить в предстоящей домашней игре с «Монако». Таким мнением поделился центровой казанского УНИКСа Артем Клименко.
«Это главная игра сезона в Еврокубке. На домашнем паркете мы обязаны побеждать, другого варианта нет, только победа», — заявил игрок.
В серии до двух побед «Монако» уже раз обыграл УНИКС (89:87). Сегодня казанцы на своем паркете начнут игру в 19.00. В случае победы хозяев третий, решающий матч пройдет в «Баскет-холле» 2 мая.
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Центровой УНИКСа: Этот мачт против «Монако» — главная игра в Еврокубке
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УНИКС обязан победить в предстоящей домашней игре с «Монако». Таким мнением поделился центровой казанского УНИКСа Артем Клименко.
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