news_header_top_970_100
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
Никол Пашинян: Нужно дальше проводить работу по углублению промышленной кооперации
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
В Татарстане открылась пассажирская навигация по Волге и Каме
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Роспотребнадзор РТ в майские праздники проверит кинотеатры, торговые центры и театры
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  16:44
Сергей Гаврилов

Центровой УНИКСа: Этот мачт против «Монако» — главная игра в Еврокубке

news_top_970_100

УНИКС обязан победить в предстоящей домашней игре с «Монако». Таким мнением поделился центровой казанского УНИКСа Артем Клименко.
«Это главная игра сезона в Еврокубке. На домашнем паркете мы обязаны побеждать, другого варианта нет, только победа», — заявил игрок.
В серии до двух побед «Монако» уже раз обыграл УНИКС (89:87). Сегодня казанцы на своем паркете начнут игру в 19.00. В случае победы хозяев третий, решающий матч пройдет в «Баскет-холле» 2 мая.

уникс еврокубок
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное