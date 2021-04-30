УНИКС обязан победить в предстоящей домашней игре с «Монако». Таким мнением поделился центровой казанского УНИКСа Артем Клименко.

«Это главная игра сезона в Еврокубке. На домашнем паркете мы обязаны побеждать, другого варианта нет, только победа», — заявил игрок.

В серии до двух побед «Монако» уже раз обыграл УНИКС (89:87). Сегодня казанцы на своем паркете начнут игру в 19.00. В случае победы хозяев третий, решающий матч пройдет в «Баскет-холле» 2 мая.