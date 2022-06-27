Центровой УНИКСа Джекири перешел в «Фенербахче»

Нигерийский центровой Тони Джекири перешел в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба стамбульского клуба.

Отмечается, что контракт нигерийца с турецкой командой подписан по схеме 1+1. В «Фенербахче» нигериец будет выступать под руководством недавнего наставника московского ЦСКА грека Димитриса Итудиса.

Накануне пресс-служба казанского УНИКСа официально простилась с центровым. В минувшем сезоне в составе казанцев Джекири набирал в среднем по 7,5 очка, делал 6,0 подбора, 1,4 передачи и 0,9 перехвата в среднем за игру.

Ранее УНИКС также покинули американский разыгрывающий Лоренцо Браун, форварды Дмитрий Узинский, Евгений Валиев и защитник Артем Комолов.