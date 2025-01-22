Центровой УНИКСа Бако вызван в сборную Бельгии

Фото: unics.ru

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако вызван в сборную Бельгии на отборочные матчи Евробаскета-2025. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

20 февраля бельгийцы встретятся со Словакией, а 23 февраля – со сборной Испании. Всего же на счету национальной команды Бельгии две победы в четырех матчах. В данный момент команда занимает второе место в группе С.

Бако выступает за УНИКС с 2023 года. С командой он брал серебро Единой лиги ВТБ. В нынешнем сезоне он в среднем за матч набирает 7,5 очков, совершает 5,4 подбора и делает 0,7 передач.

В данный момент УНИКС идет на втором месте в таблице Единой лиги ВТБ. В следующем матче команда Велимира Перасовича встретится с МБА на выезде. Матч начнется 25 января в 14:00 по мск.