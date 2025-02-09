Центровой УНИКСа Бако рассказал, чего нужно опасаться казанцам в игре с «Автодором»

Фото: unics.ru

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако поделился ожиданиями от игры с «Автодором» в преддверии матча.

По словам бельгийца, атмосфера у команды Велимира Перасовича позитивная, так как недавно клуб добился тяжелой победы над «Пармой» и побил личный рекорд по длительности победной серии. Также Бако рассказал, чем силен сегодняшний оппонент УНИКСа.

«Несмотря на текущее 8-е место в таблице, считаю, саратовцев нельзя недооценивать. У них сильный состав иностранцев и россиян. Они обладают хорошим броском и отлично действуют в посту», – сказал центровой.

Исмаэль подытожил, сказав, что за счет агрессии в защите и слаженности в атаке казанцы сумеют победить «Автодор».

«В свою очередь, УНИКС должен показать тот же уровень игры, что и в предыдущих 15 матчах. Если продолжим действовать агрессивно в защите и слаженно в нападении, сопернику будет сложно противостоять нам. Главное – сохранять высокий уровень давления на площадке», – передает слова Бако пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч УНИКСа с «Автодором» состоится сегодня, 9 февраля, в 17:00 по мск.