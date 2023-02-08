Центросоюз предложил организовать поставку продукции кооперативов РТ за пределы региона

Продумать и организовать поставку продукции, заготавливаемой и производимой организациями потребкооперации Татарстана, за пределы республики предложил заместитель председателя правления Центросоюза России Виталий Бродский. Об этом он заявил на итоговом собрании Татпотребсоюза в Казани.

«Кооператоры обязаны гарантировать приемку всей продукции, произведенной и предлагаемой сельчанами, личными подсобными хозяйствами, должны расширить работу по сбору и переработке дикорастущего сырья», – сказал докладчик.

На кооператорах лежит социальная ответственность по обеспечению товарами первой необходимости жителей отдаленных и малонаселенных пунктов, подчеркнул Бродский. По его мнению, необходимо расширить функциональную направленность автолавок и сельских магазинов, превращая их в социальный центр общественной жизни села.

«Социально значимой отраслью является заготовка сельскохозяйственной продукции и сырья. Задача – восстановить заготовителей, определиться с руководителями отрасли в самих райпо и кооперативах, создать необходимую базу, а где они есть – обеспечить целевое использование», – отметил зампредседателя правления Центросоюза.

Он добавил, что одной из важнейших отраслей системы является производство. В этой отрасли, по словам спикера, необходимо нарастить объемы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции с ориентацией на потребительский спрос, не ограничиваясь производством только хлебобулочных изделий.

«Требуется изыскать возможность наиболее полной загрузки и рационального использования производственных мощностей на базе современных технологий, возрождения старинных национальных рецептов, увеличения объема производимой экологической продукции с использованием местных видов сырья, производства диетических сортов хлебобулочных изделий, обогащенных йодом и другими функциональными добавками для лечебно-профилактического здорового питания», – уточнил Бродский.

Он также рекомендовал разработать меры повышения социально-экономической эффективности торгового обслуживания в сельских поселениях. В частности, провести маркетинговые исследования для совершенствования ассортиментной политики и сохранения устойчивого обеспечения населения необходимым набором товаров и услуг.

В завершение докладчик заметил, что по совокупному объему услуг у Татпотребсоюза самый высокий показатель уже последние несколько лет. «Вы являетесь лидерами по организации заготовок. Ежегодно какая-либо отрасль, как розничная торговля, производство, общественное питание, занимают призовые места во всех соревнованиях Центросоюза», – констатировал он.

«Государственной поддержке, оказываемой республиканской потребительской кооперации, остается только позавидовать. Такую помощь многие региональные союзы начали получать благодаря Татарстану. Исходя из вашего опыта они обращаются к своим губернаторам, Правительству и министерству. Благодаря вам идет такой импульс на развитие потребительской кооперации», – заключил зампредседателя правления Центросоюза.