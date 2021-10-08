«Политикой стало качество жизни людей»: эксперты подвели итоги Послания Президента РТ

Центральной темой всей реализуемой в Татарстане политики становятся граждане, их интересы и потребности. Объявление 2022 года Годом цифровизации усилит этот тренд через использование цифровых технологий для поддержания постоянной живой связи власти и граждан. Такое мнение по итогам ежегодного Послания Президента Татарстана Рустама Минниханова высказали участники экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

По словам заведующего кафедрой конфликтологии КФУ Андрея Большакова, Президент РТ в своем послании обозначил прошедшие в сентябре парламентские выборы как важнейшее политическое событие года. По его итогам республика получила ряд депутатских мандатов, которые позволят продвигать интересы Татарстана на федеральном уровне.

В то же время, если рассматривать текст послания в целом, то политическая повестка в этом году ушла на второй план. В центре внимания руководителя республики оказались люди — простые жители Татарстана, отметил руководитель коммуникационного агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

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«Послание прозвучало в тренде на социальную направленность политики, именно этой части было уделено наибольшее внимание и время. В этом смысле само послание можно назвать в меньшей степени политическим и в большей — социальным. Предвыборная кампания и осенние выборы на территории республики прошли в спокойной обстановке, в том числе поэтому данной теме не было уделено главное внимание», — объяснил Кутилов.

По его словам, другим ключевым пунктом Послания Президента РТ стала обратная связь власти и общества. Этот вопрос оказался тесно связан с объявлением следующего года в республике Годом цифровизации.

«Это заявка Татарстана на дальнейшее продолжение лидерства по прямому взаимодействию с гражданами, в том числе через новые цифровые каналы связи. Это работа с нуждами и потребностями граждан через интернет-платформы», — подчеркнул Владимир Кутилов.

Другой стороной социального посыла прозвучавшего послания стало внимание руководителя Татарстана к теме развития человеческого капитала и защиты прав граждан, рассказала омбудсмен РТ Сария Сабурская.

«Задача, которую ставит перед собой Президент республики, — это повышение качества жизни граждан. И реализация этой цели прошла нитью через весь доклад. Озвученные задачи в адрес республиканской и муниципальной власти, общественных организаций — все были подчинены этой цели», — обратилась она к участникам заседания.

Социальный тренд нынешнего послания говорит о новом повороте в развитии республики на ближайшие годы, подчеркнула глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Политикой становится качество жизни человека. Это важнейшая задача как в плоскости политики, так и с точки зрения экономики. Интересы человека и граждан — это первый приоритет для нашего Президента. Начиная с первых строк, он сказал о том, что одним из главных ресурсов для дальнейшего развития становится доверие граждан», — подытожила Валеева.

Она добавила, что помимо развития цифровых сервисов, поддержанию доверия татарстанцев к власти будут способствовать дополнительная поддержка со стороны республики общественных организаций и движений.