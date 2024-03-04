Центром городской трансформации Казани будет руководить Дмитрий Кремлев

Дмитрий Кремлев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экс-начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев назначен руководителем Центра городской трансформации. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на совещании в исполкоме.

«У нас кадровые перестановки: Дмитрий Александрович Кремлев переходит с позиции начальника Управления информационных технологий и связи на должность руководителя центра городской трансформации, который мы создали при поддержке Раиса нашей республики [Рустама Минниханова]. По сути, он продолжит заниматься цифровизацией города, обладая новыми возможностями и новой командой», — заявил Метшин.

Метшин отметил, что у Кремлева большой профессиональный опыт в органах исполкома на разных должноястях в течение 25 лет.

Кремлева заменит Ильшат Салимзянов, который работает в исполкоме девять лет. Он руководил Дирекцией по конкурентной политике и закупкам с 2020 года. «Он специалист по работе с цифрами и „цифрой“, поэтому пожелаем успешной работы в тандеме над теми задачами, которые стоят — цифровизация городской инфраструктуры и городской экономики», — заключил Метшин.